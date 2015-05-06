​Министр образования: С этого года в системе высшего образования Азербайджана будут применены новшества

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ "С этого года в системе высшего образования Азербайджана будут применены новшества". Как сообщает Report, об этом в своем выступлении в "Caspian Еuropean Club" сказал министр образования Микаил Джаббаров.

По его словам, с этого года для допуска абитуриентов к конкурсу по определенным специальностям вузов будет необходим минимальный балл: "Баллов, набранных по ряду специальностей студентами, принятыми в вузы несколько лет назад, или нынешними абитуриентами, а также проходных баллов и академических знаний иногда бывает недостаточно для полного усвоения программ вузов. Новшество поможет принять определенные шаги на пути повышения качества академических знаний".