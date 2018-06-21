Министр образования: С этого года будет применена новая модель приемных экзаменов

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Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ "В 2018/2019 учебном году в Азербайджане будет применена новая модель вступительных экзаменов на уровне полного среднего образования. В предстоящий период продолжится тесное сотрудничество с Государственным экзаменационным центром".

Как сообщает Report, об этом на отчетном мероприятии министерства образования заявил министр Джейхун Байрамов.

Он отметил, что предстоящий учебный год будет особенным для министерства:

"Основное преимущество новой модели приемных экзаменов уровня полного среднего образования состоит в том, что в предстоящие учебные годы будут учитываться результаты выпускных экзаменов. Будут проверяться и особые способности абитуриентов. В предстоящем учебном году число предметов на вступительных экзаменах будет снижено с 5 до 3".