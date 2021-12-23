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Министр образования: Репетиторство имеет серьезные проблемы

Министр образования: Репетиторство имеет серьезные проблемы "Репетиторы нужны для поступления в высшие учебные заведения. Никто не отправляет своего ребенка к репетитору, чтобы он лучше выучил математику".
Наука и образование
23 декабря 2021 г. 22:48
Министр образования: Репетиторство имеет серьезные проблемы

"Репетиторы нужны для поступления в высшие учебные заведения. Никто не отправляет своего ребенка к репетитору, чтобы он лучше выучил математику".

Как передает Report, об этом сообщил министр образования Эмин Амруллаев.

"Я неоднократно приводил пример, что сегодня качество образования в Азербайджане условно составляет 200 баллов. Мы провели реформы и он вырос до 300 баллов. Другими словами, качество образования улучшилось на 33%. Если да, то студенты не пойдут к репетитору? Наверное, они снова пойдут. Потому что наша текущая модель приема основана на логике, согласно которой два человека борются за одно место. Поэтому абитуриентам будет интересно получить дополнительные знания, чтобы лучше подготовиться к вступительным экзаменам".

По словам Эмина Амруллаева, репетиторство - важная тема общественного обсуждения: "Можно ли его запретить? Был предпринят ряд шагов для повышения качества образования в школах и предотвращения репетиторства. Например, создание специализированных классов и школ является примером этому. В общем, у этого вопроса есть глубокие проблемы. Репетиторство - это на самом деле проявление, а не проблема".

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Версия на азербайджанском языке Təhsil naziri valideylərin uşaqlarını repetitor yanına göndərməsinin səbəblərini açıqlayıb

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