Министр образования: Развитие профобразования вносит вклад в устранение безработицы

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Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ "В современный период, когда растет значимость человеческого капитала и имеется высокая конкуренция, большое значение имеет признание умений и компетентности, приобретенных информальными и неформальными методами для развития индивидов, общества и экономики".

Как сообщает Report, об этом министр образования Джейхун Байрамов сказал на конференции на тему "Признание компетентности, приобретенной информальными и неформальными методами".

По его словам, такое признание в стране умений и обязательность документа, подтверждающего впредь профобразование желающего войти на рынок труда, окажет влияние на значительный рост интереса к профобразованию и непосредственно на занятость.

Министр отметил, что развитие профобразования вносит вклад в формирование человеческого капитала, обеспечение занятости среди молодежи, устранение безработицы.

Дж.Байрамов добавил, что рабочей группой, включающей представителей соответствующих госстурктур, предпринимателей, работодательных организаций, местных и зарубежных экспертов, подготовлены "Правила проведения экзамена с целью оценивания и признания знаний, умений, компетентности и опыта граждан, полученных неформальными и информальными формами обучения по профспецобразованию, и выдачи им документа, подтверждающего профобразование".