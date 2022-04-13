Министр образования рассказал о ситуации с коронавирусом в школах

В настоящее время все средние общеобразовательные школы страны проводят занятия в традиционной очной форме.

В настоящее время все средние общеобразовательные школы страны проводят занятия в традиционной очной форме.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр образования Эмин Амруллаев.



По словам министра, массовых случаев заражения коронавирусом среди учителей и учащихся не отмечается: "Единичные случаи заражения коронавирусом возможны, но в нынешней ситуации серьезных проблем в школах нет".

Амруллаев напомнил, что очное преподавание во всех учебных заведениях продолжается со строгим соблюдением требований оперативного штаба при Кабинете министров: "Учителя по-прежнему в обязательном порядке носят медицинские маски. Почти 97% педагогов уже прошли вакцинацию, и в связи с этим ситуация сейчас намного лучше, чем в предыдущие периоды. Как и было обещано, мы достигли непрерывности процесса очного обучения благодаря высоким показателям по вакцинации".