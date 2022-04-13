О нас
Аудио новости

Министр образования рассказал о ситуации с коронавирусом в школах

Министр образования рассказал о ситуации с коронавирусом в школах В настоящее время все средние общеобразовательные школы страны проводят занятия в традиционной очной форме.
Наука и образование
13 апреля 2022 г. 11:34
Министр образования рассказал о ситуации с коронавирусом в школах

В настоящее время все средние общеобразовательные школы страны проводят занятия в традиционной очной форме.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр образования Эмин Амруллаев.

По словам министра, массовых случаев заражения коронавирусом среди учителей и учащихся не отмечается: "Единичные случаи заражения коронавирусом возможны, но в нынешней ситуации серьезных проблем в школах нет".

Амруллаев напомнил, что очное преподавание во всех учебных заведениях продолжается со строгим соблюдением требований оперативного штаба при Кабинете министров: "Учителя по-прежнему в обязательном порядке носят медицинские маски. Почти 97% педагогов уже прошли вакцинацию, и в связи с этим ситуация сейчас намного лучше, чем в предыдущие периоды. Как и было обещано, мы достигли непрерывности процесса очного обучения благодаря высоким показателям по вакцинации".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Təhsil naziri koronavirusla bağlı məktəblərdəki mövcud vəziyyəti açıqlayıb

Самое важное

Байрамов: Обсуждения с главой МИД Армении прошли конструктивно
Байрамов: Обсуждения с главой МИД Армении прошли конструктивно
13 апреля 2022 г. 10:30
Главнокомандующий: И дальше будем выделять на армейское строительство столько денег, сколько потребуется
Главнокомандующий: И дальше будем выделять на армейское строительство столько денег, сколько потребуется
13 апреля 2022 г. 01:25
Глава государства: Мы никогда не должны забывать армянский вандализм
Глава государства: Мы никогда не должны забывать армянский вандализм
13 апреля 2022 г. 01:16
Ильхам Алиев: Двойные стандарты, несправедливость в отношении нас
Ильхам Алиев: Двойные стандарты, несправедливость в отношении нас
13 апреля 2022 г. 01:10
Президент: Мы отстроим и Карабах, и Зангезур как образцовый регион
Президент: Мы отстроим и Карабах, и Зангезур как образцовый регион
12 апреля 2022 г. 20:00
Ильхам Алиев - автор и архитектор нашей национальной стратегии развития в XXI веке
Ильхам Алиев - автор и архитектор нашей национальной стратегии развития в XXI веке
12 апреля 2022 г. 17:41
Минувшие 4 года стали особым периодом развития в истории Азербайджана
Минувшие 4 года стали особым периодом развития в истории Азербайджана
12 апреля 2022 г. 13:54
Социальная защита семей шехидов и инвалидов войны - приоритет внутренней политики Ильхама Алиева
Социальная защита семей шехидов и инвалидов войны - приоритет внутренней политики Ильхама Алиева
11 апреля 2022 г. 17:48
Утвержден порядок продажи квартир со стороны Минтруда
Утвержден порядок продажи квартир со стороны Минтруда
11 апреля 2022 г. 13:57
МИД: Азербайджан не признает так называемые выборы в Цхинвальском регионе Грузии
МИД: Азербайджан не признает так называемые выборы в Цхинвальском регионе Грузии
11 апреля 2022 г. 09:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi