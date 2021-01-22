Министр образования рассказал о проблемных видео директоров школ

"Обычно, когда процесс завершен, очень важно его оценить. Например, в социальных сетях распространяются проблемные видеоролики директоров школ. Для министерства это не заканчивается увольнением с директора".

"Обычно, когда процесс завершен, очень важно его оценить. Например, в социальных сетях распространяются проблемные видеоролики директоров школ. Для министерства это не заканчивается увольнением с директора".

Как передает Report, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев в своем выступлении в одной из программ, транслируемой на телеканале "Хазар".

Министр сказал, что есть еще один важный вопрос, который должен быть важен для общества: "Мы должны спросить, как этот человек стал директором? Неужели мы ошиблись, назначив его директором?! А может это является совпадением.

Важно оценить вопросы о том, как это произошло, и не повторять те же ошибки снова".