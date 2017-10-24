Министр образования рассказал о главных проблемах докторантуры и магистратуры в Азербайджане

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ "Сейчас основная проблема, связанная с обучающимися на степени докторантуры и магистратуры в Азербайджане, в том, что подготовка научных кадров в высших учебных заведениях осуществляется не за счет государства, а за счет средств самих вузов".

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Микаил Джаббаров на XXI Республиканской научной конференции докторантов и молодых исследователей.

По его словам, такой подход создает основу для наблюдаемых в последние годы некоторых отрицательных явлений и не полностью отражает приоритеты государственной политики.

Что касается организации исследовательской работы, министр отметил, что это превращается в решающий фактор постоянно растущей между университетами конкуренции: "Среди критериев подготовки мировых рейтинговых списков исследовательская деятельность имеет вес в 20%. С принятием закона "О научной деятельности" предусматривается создание исследовательских университетов. Получившим этот статус университетам будет выделена соответствующая материальная поддержка от государства. В исследовательских университетах наряду с проведением фундаментальных и исследовательских работ, планируется кадровое и информационное обеспечение сфер, опирающихся на технологии и имеющих научное содержание".