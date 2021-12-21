Министр образования: Образовательная деятельность станет единой и централизованной

"Региональные управления образования будут созданы по экономическим районам".

Региональные управления образования будут созданы по экономическим районам.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил министр образования Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что создание региональных управлений не означает упразднение отделов образования на местах: "Они будут функционировать в подчинении новых управлений. Прежняя система не была взаимосвязана. Новые же ведомства позволят сделать образовательную деятельность единой и централизованной. Распределение часов должно осуществляться администрацией школы или руководителями региональных департаментов образования".

Э.Амруллаев подчеркнул, что после создания региональных управлений образования обращения граждан будут рассматриваться быстрее: "Для рассмотрения обращений граждан существует законодательство. Иногда на это уходит много времени, потому что жалобы подаются не в правильном порядке".