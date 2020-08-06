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Министр образования провел видеоконференцию

Министр образования провел видеоконференцию 6 августа министр образования Эмин Амруллаев провел видеоконференцию с членами Общественного совета при Министерстве образования.
Наука и образование
6 августа 2020 г. 18:55
Министр образования провел видеоконференцию

6 августа министр образования Эмин Амруллаев провел видеоконференцию с членами Общественного совета при Министерстве образования.

Как передает Report, на онлайн-встрече были обсуждены вопросы организации конкурса по приёму учителей на работу, а также подготовка к 2020-2021 учебному году в период пандемии коронавирусной инфекции.

Было отмечено, что набор учителей в общеобразовательные учреждения на 2020-2021 учебный год будет организован согласно соответствующим инструкциям, с учётом нынешних условий.

Министерство образования изучает опыт других стран и рекомендации международных структур по организации образовательного процесса в условиях пандемии, проводит обсуждения с соответствующими государственными органами нашей страны.

Также был обсужден ряд вопросов, касающихся постпандемийного периода, заслушаны предложения экспертов.

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