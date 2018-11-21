Министр образования прокомментировал инцидент относительно подвергшегося физическому давлению директора школы

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Министр образования Джейхун Байрамов выразил отношение к инциденту, в результате которого директор полной средней школы №175 Турал Мирзалиев подвергся физическому давлению.
Как сообщает Report, на пресс-конференции министр отметил о недопустимости подобных действий в отношении педагогов и руководителей школ: "В азербайджанском обществе всегда с большим уважением относились к педагогам. Учителя - самые уважаемые люди в обществе".
По словам министра, расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы: "Нам бы не хотелось вмешиваться".
Aynur OsmanqızıАвтор новости