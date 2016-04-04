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    Министр образования: Приостановлены занятия в ряде школ, подвергнутых обстрелу армянами

    Занятия проводятся в учебных заведениях соседних сел

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Идет сбор данных о количестве школ, пострадавших в результате артиллерийского обстрела армянами. Уже поступили сведения по нескольким фактам. До конца дня у нас будет полная информация.

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал министр образования Микаил Джаббаров. 

    Он отметил, что мысли раненого 13-летнего азербайджанского школьника, его отношение к родине, истории, месту своего проживания, Азербайджану, Карабаху являются очень хорошим показателем: "Мы навестили школьника. К сожалению, происходят подобные случаи. В целом, учебный процесс в этом регионе продолжается. Есть такие школы, где занятия временно приостановлены, эти уроки проводятся в учебных заведениях соседних сел".

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