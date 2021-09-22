Министр образования принял участие в открытии STEAM центра в Гяндже

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев принял участие в открытии STEAM центра, который будет функционировать в Республиканском лицее с уклоном физики, математики и информатики в Гяндже.

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев принял участие в открытии STEAM центра, который будет функционировать в Республиканском лицее с уклоном физики, математики и информатики в Гяндже.

По данным западного центра Report, министр образования ознакомился с условиями, созданными в STEAM центре.

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) представляет собой комбинированное применение науки, технологии, инженерии, искусства и математики, тем самым предлагает учащимся образование на базе производства.

Проект STEAM направлен на развитие у учеников творческого и художественного мышления, сотрудничества, социального интеллекта, способности использовать инновационные технологии с помощью различных языков программирования и т.д.

10.13

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев принял участие в открытии Гимназии иностранных языков в Гяндже.

Как передает Западный центр Report, в мероприятии наряду с Э.Амруллаевым также приняли участие сотрудники исполнительной власти и отдела образования города Гянджа.

Отметим, что министр образования Э.Амруллаев находится в Гяндже.

В рамках визита министр также примет участие в открытии Центра "STEAM" при Республиканском лицее физики, математики и информатики и комплекса общежития Гянджинского государственного университета.