О нас
Report Georgia
Аудио новости

 Министр образования принял участие в открытии STEAM центра в Гяндже

 Министр образования принял участие в открытии STEAM центра в Гяндже Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев принял участие в открытии STEAM центра, который будет функционировать в Республиканском лицее с уклоном физики, математики и информатики в Гяндже.
Наука и образование
22 сентября 2021 г. 11:25
 Министр образования принял участие в открытии STEAM центра в Гяндже

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев принял участие в открытии STEAM центра, который будет функционировать в Республиканском лицее с уклоном физики, математики и информатики в Гяндже.

По данным западного центра Report, министр образования ознакомился с условиями, созданными в STEAM центре.

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) представляет собой комбинированное применение науки, технологии, инженерии, искусства и математики, тем самым предлагает учащимся образование на базе производства.

Проект STEAM направлен на развитие у учеников творческого и художественного мышления, сотрудничества, социального интеллекта, способности использовать инновационные технологии с помощью различных языков программирования и т.д.

10.13

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев принял участие в открытии Гимназии иностранных языков в Гяндже.

Как передает Западный центр Report, в мероприятии наряду с Э.Амруллаевым также приняли участие сотрудники исполнительной власти и отдела образования города Гянджа.

Отметим, что министр образования Э.Амруллаев находится в Гяндже.

В рамках визита министр также примет участие в открытии Центра "STEAM" при Республиканском лицее физики, математики и информатики и комплекса общежития Гянджинского государственного университета.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоSamuxda yeni məktəb binası istifadəyə verilib
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani education minister attends opening of gymnasium in Ganja

Самое читаемое

Украина может применить санкции против Армении и армянской диаспоры
Украина может применить санкции против Армении и армянской диаспоры
16 сентября 2021 г. 10:51
Эрдоган: Открытие Зангезурского коридора является политическим вопросом
ВидеоЭрдоган: Открытие Зангезурского коридора является политическим вопросом
19 сентября 2021 г. 13:30
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
16 сентября 2021 г. 11:09
Полиция США наградила азербайджанца, спасшего сотни жизней
ФотоПолиция США наградила азербайджанца, спасшего сотни жизней
18 сентября 2021 г. 08:09
Армения на продажу – российский бизнесмен армянского происхождения спускает страну с молотка
ФотоАрмения на продажу – российский бизнесмен армянского происхождения спускает страну с молотка
15 сентября 2021 г. 14:05
Нариман Аббасов нокаутировал российского бойца смешанных единоборств
ВидеоНариман Аббасов нокаутировал российского бойца смешанных единоборств
18 сентября 2021 г. 01:35
В Баку найден труп женщины
В Баку найден труп женщины
16 сентября 2021 г. 23:30
В Баку заведено уголовное дело на должностных лиц
В Баку заведено уголовное дело на должностных лиц
16 сентября 2021 г. 10:07
Завтра в Азербайджане наступит астрономическая осень
Завтра в Азербайджане наступит астрономическая осень
21 сентября 2021 г. 09:51
Задержанный в Украине гражданин Азербайджана экстрадирован в страну
Задержанный в Украине гражданин Азербайджана экстрадирован в страну
18 сентября 2021 г. 10:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi