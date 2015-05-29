​Министр образования примет участие в "последнем звонке" спасенной учителем ученицы

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Министр образования Микаил Джаббаров сегодня отправится в одну из школ Сабирабада для участия в мероприятии по случаю "последнего звонка". Об этом заявил Report заведующий сектором по работе с неправительственными организациями и средствами массовой информации Джасарет Валехов.

Он отметил, что М.Джаббаров примет участие в "последнем звонке" в средней школе №5 города Сабирабад, учитель которой Ахлиман Гусейнов погиб, спасая тонущую в Куре ученицу.

Напомним, что событие произошло в декабре прошлого года. Житель села Джавад Сабирабадского района, учитель школы №5 58-летний Ахлиман Гусейнов на своем автомобиле марки ВАЗ 2107 упал с моста в реку. Он погиб, спасая жизнь находившейся в автомобиле 9-летней ученицы школы.

Отметим, что министерство образования высоко оценило героический поступок А.Гусейнова, при финансовой поддержке министерства был построен дом для семьи учителя.