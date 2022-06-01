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Министр образования поздравил детей из города Шуша 

Министр образования поздравил детей из города Шуша  Министр образования Эмин Амруллаев поздравил из Шуши детей с 1 июня - Международным днем защиты детей.
Наука и образование
1 июня 2022 г. 14:36
Министр образования поздравил детей из города Шуша 

Министр образования Эмин Амруллаев поздравил из города Шуша детей с 1 июня - Международным днем защиты детей.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Прежде всего, поздравляю всех детей Азербайджана. Мы гордимся тем, что находимся сегодня в Шуше, отмечаем этот день вместе с самыми талантливыми детьми Азербайджана. В то же время я горжусь детьми наших храбрых шехидов. Желаю, чтобы на лице каждого ребенка была улыбка, а будущее - счастливым. Дети - это будущее Азербайджана, и наше будущее будет более успешным. Эти талантливые дети обеспечат вечную независимости Азербайджана. Карабах - это Азербайджан!"

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Версия на английском языке Azerbaijan's minister of education congratulates children from Shusha
Версия на азербайджанском языке Təhsil naziri Şuşadan uşaqları təbrik edib

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