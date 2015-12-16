Министр образования подписал приказ об организации и проведении экзаменационной сессии в вузах

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров подписал приказ об организации и проведении экзаменационной сессии в вузах.

Об этом Report сообщили в министерстве образования.

Согласно приказу, экзаменационная сессия осеннего семестра 2015/2016 учебного года в высших учебных заведениях будет организована в соответствии с существующими правилами. В целях обеспечения прозрачности и объективности оценки знаний студентов будут предприняты соответствующие меры.