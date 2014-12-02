Министр образования подписал приказ о продлении учебного года в общеобразовательных школах

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров подписал приказ об исполнении распоряжения Кабинета министров № 362 от 30 октября 2014 года "О внесении поправок в "Образцовый устав общеобразовательной школы"".

Как сообщили Report в министерстве, в 2015/2016 учебном году в общеобразовательных школах учебные занятия начнутся 15 сентября и завершатся 14 июня, а учебный год будет разделен на два полугодия. Первое полугодие будет охватывать период с 15 сентября по 26 января, второе полугодие - с 1 февраля по 14 июня.

Осенние каникулы будут длиться с 16 по 20 ноября, зимние - с 27 по 31 января, для начальных классов установлены дополнительные пятидневные (с 1 по 5 мая) весенние каникулы.

В зависимости от ситуации, согласно приказу министерства образования, на территории всей республики или ее отдельных территориальных единицах период учебного года или количество дней каникул могут быть изменены.

Контроль над исполнением приказа возложен на заместителя министра Джейхуна Байрамова.