Министр образования подписал приказ в связи с "Последним звонком"

14 июня на территории каждого общеобразовательного учреждения будет организовано мероприятие по случаю "Последнего звонка".

Как сообщили в ответ на запрос Report в министерстве образования, соответствующим приказом министра образования Джейхуна Байрамова в мероприятиях по случаю "Последнего звонка" в общеобразовательных школах по всей стране рекомендовано участие родительских комитетов, ассоциаций родителей и учителей, представителей общественности, а также выпускников школ.