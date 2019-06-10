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Министр образования подписал приказ в связи с "Последним звонком"

Министр образования подписал приказ в связи с "Последним звонком"

14 июня на территории каждого общеобразовательного учреждения будет организовано мероприятие по случаю "Последнего звонка".

Как сообщили в ответ на запрос Report в министерстве образования, соответствующим приказом министра образования Джейхуна Байрамова в мероприятиях по случаю "Последнего звонка" в общеобразовательных школах по всей стране рекомендовано участие родительских комитетов, ассоциаций родителей и учителей, представителей общественности, а также выпускников школ.

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