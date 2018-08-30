Министр образования подписал приказ в связи с началом нового учебного года

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ "О проведении Дня знаний в 2018/2019 учебном году и первых днях учебного года".

Как сообщает Report, День знаний будет отмечаться 15 сентября во всех общеобразовательных школах Азербайджана с участием общественных деятелей, выпускников, участников войны и ветеранов труда, известных деятелей образования и искусства.

Согласно приказу, торжественное мероприятие по случаю Дня знаний начнется в 08:00 со звучания Государственного гимна Азербайджана. В приказе указано, что в школах, где обучение ведется 5 дней, учебный год начнется 17 сентября, а в школах с шестидневным обучением учебный год начнется 15 сентября.