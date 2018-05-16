Министр образования подписал приказ об организации и проведении экзаменационной сессии

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Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ об организации и проведении экзаменационной сессии.

Как сообщает Report, целью подписанного приказа является проведение экзаменационной сессии весеннего семестра 2017/2018 учебного года в высших и средних специализированных учебных заведениях в соответствии с существующими правилами, обеспечение прозрачности и объективности оценки знаний студентов.

По приказу, руководители высших и средних специализированных учебных заведений обеспечат проведение экзаменационной сессии в соответствии с существующими нормативными документами. В руководимых ими учебных заведениях они обязаны создать штабы, обеспечить оперативное рассмотрение каждой поступившей в штаб жалобы, принять меры в соответствии с существующим законодательством в отношении допустивших недочеты и негативные случаи в организации и ходе экзаменов, создать условия для участия представителей общественности и родителей в экзамене для обеспечения прозрачности экзаменационной сессии, предоставить в министерство образования отчет об организации, проведении и результатах сессии по истечении 10 дней с экзамена.

Отделам науки, высшего и среднеспециального образования, а также внутреннего контроля поручено в период подготовки и проведения экзаменационной сессии обеспечить оперативное рассмотрение поступившей информации о негативных явлениях и решение их на местах. Установить допустивших данные факты лиц, принять в отношении них меры и проинформировать руководство министерства.

Контроля над исполнением приказа поручен замминистра Фирудину Гурбанову.