Министр образования подписал приказ "О предоставлении информации в особых случаях"

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров подписал приказ "О предоставлении информации в особых случаях".

Как сообщает Report, согласно приказу, руководство структурных подразделений министерства образования и не входящих, но подотчетных министерству организаций, должно в особых случаях предоставить информацию в министерство сначала по телефону, а затем в письменной форме.

К особым случаям относятся:

- стихийные бедствия, пожары, другие чрезвычайные ситуации;

- совершение преступления работниками образования, в том числе коррупционные правонарушения или преступления, совершенные в образовательном учреждении (на его территории);

- осуществление в образовательных учреждениях оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными органами, запрос или изъятие документов, принадлежащих образовательному учреждению;

- нарушение нормальной деятельности в результате приостановления электро-, тепло-, водо- или газоснабжения;

- массовое отравление учеников и студентов, заболевания эпидемического характера;

- ранения учащихся или работников образования на территории образовательного учреждения;

- попытка захвата территории образовательного учреждения;

- повреждение административного здания, основных средств, библиотечного фонда, утеря или кража документов, штампов и печатей государственного и другого значения;

- другие случаи, способствующие нарушению нормальной деятельности образовательного учреждения.

Информация в особых случаях должна быть предоставлена в информационный отдел министерства образования (в будни - с 9:00 до 18:00 по горячей линии министерства "146", в нерабочие дни - по номеру (051) 7601270).