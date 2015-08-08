 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр образования подписал приказ "О предоставлении информации в особых случаях"

    В приказе указан список особых случаев

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров подписал приказ "О предоставлении информации в особых случаях". 

    Как сообщает Report, согласно приказу, руководство структурных подразделений министерства образования и не входящих, но подотчетных министерству организаций, должно в особых случаях предоставить информацию в министерство сначала по телефону, а затем в письменной форме. 

    К особым случаям относятся: 

    - стихийные бедствия, пожары, другие чрезвычайные ситуации;

    - совершение преступления работниками образования, в том числе коррупционные правонарушения или преступления, совершенные в образовательном учреждении (на его территории);

    - осуществление в образовательных учреждениях оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными органами, запрос или изъятие документов, принадлежащих образовательному учреждению;

    - нарушение нормальной деятельности в результате приостановления электро-, тепло-, водо- или газоснабжения;

    - массовое отравление учеников и студентов, заболевания эпидемического характера;

    - ранения учащихся или работников образования на территории образовательного учреждения;

    - попытка захвата территории образовательного учреждения;

    - повреждение административного здания, основных средств, библиотечного фонда, утеря или кража документов, штампов и печатей государственного и другого значения;

    - другие случаи, способствующие нарушению нормальной деятельности образовательного учреждения.

    Информация в особых случаях должна быть предоставлена в информационный отдел министерства образования (в будни - с 9:00 до 18:00 по горячей линии министерства "146", в нерабочие дни - по номеру (051) 7601270).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi