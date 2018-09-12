Министр образования: Подготовлен проект по облегчению учебной нагрузки в начальных классах

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ "По сравнению с 2012 годом коэффициент несвоевременного зачисления в школу сократился в 2 раза. Так, если в 2012 году данный показатель составлял 12%, на данный момент он равен 6%. Будут приняты эффективные меры для сокращения данного показателя в последующие годы".

Как сообщает Report, об этом на традиционной сентябрьской конференции работников образования города Баку заявил министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, по сравнению с 2012 годом статистика показавших низкие результаты учащихся сократилась.

Дж.Байрамов добавил, что на нынешних вступительных экзаменах 2090 набравших 500-600 баллов абитуриентов в числе первых выбранных специальностей отдали предпочтение специальности педагога: "Данный показатель выше прошлогоднего на 53,6%. Все это дает основание оптимистично смотреть на вопрос проведения реформ и изменений".

Министр отметил, что вопрос учебной нагрузки школьников постоянно обсуждается: "В данном направлении ведется достаточно интенсивная работа. Разработан новый школьный оценочный проект. Завтра в министерстве пройдет заседание коллегии, где проект будет обширно обсужден. Затем примут окончательное решение, которое направят в соответствующие структуры. В особенности будут приняты серьезные шаги по облегчению нагрузки в начальных классах".