Министр образования поделился фото разрушенной армянами в селе Туг школы

Основа школы была заложена в 1885 году видным мыслителем Мир Мехти Хазани

На днях глава страны Ильхам Алиев во время поездки в село Туг посетил разрушенное армянами историческое здание сельской школы. В школе, основа которой была заложена в 1885 году видным мыслителем Мир Мехти Хазани, преподавали известные представители азербайджанской интеллигенции, окончившие Горийскую учительскую семинарию.

Как передает Report, об этом на своей странице в Facebook написал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что в 1978 году по решению общенационального лидера Гейдара Алиева в Туге было построено двухэтажное здание школы современного типа на 640 учеников: "После армянской оккупации школа села Туг некоторое время функционировала в Баку. Сейчас она продолжает работу в Бейлаганском районе. На фотографиях, которыми я поделился, изображено историческое здание школы, осуществляющей деятельность в селе Туг до 1978 года, и ее разрушенное состояние после армянской оккупации".