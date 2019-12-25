​Министр образования открыл школу в поселке Вандам - ФОТО

25 декабря состоялась церемония открытия вновь построенного здания средней школы №2 имени Хикмета Рашидова в поселке Вандам Габалинского района.

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие министр образования Джейхун Байрамов, председатель Совета старейшин Азербайджана Фаттах Гейдаров, и глава исполнительной власти Габалинского района Сабухи Абдуллаев.

Сначала участники почтили память и возложив цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Далее была разрезана красная лента, символизирующая открытие школы и министр вместе с другими участниками ознакомились с условиями, созданными в школе.

В школе обучается 360 учеников, имеется 15 классных комнат, лаборатории физики, химии и биологии, кабинеты технологии и информатики, библиотека, столовая и актовый зал на 162 человека. Для отопления здания школы были установлены современная котельная и насосная.

В школе проведены линии видеонаблюдения, системы пожарной сигнализации, интернет и телефонные линии.

Эмилия Аббасова