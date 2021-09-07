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Министр образования обратился к гражданам в связи с открытием школ

Министр образования обратился к гражданам в связи с открытием школ "Новый учебный год начинается в традиционной форме. Согласно объявленному сегодня решению, с 22 сентября учащиеся I-IV классов общеобразовательных учебных заведений будут обучаться в очной форме, а с 29 сентября учащиеся старших классов будут посещать шко
Наука и образование
7 сентября 2021 г. 18:25
Министр образования обратился к гражданам в связи с открытием школ
Эмин Амруллаев

"Новый учебный год начинается в традиционной форме. Согласно объявленному сегодня решению, с 22 сентября учащиеся I-IV классов общеобразовательных учебных заведений будут обучаться в очной форме, а с 29 сентября учащиеся старших классов будут посещать школу пять раз в неделю".

Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице в соцсети министра образования Эмина Амруллаева.

Министр напомнил, что в высших, средних специальных и профессиональных учебных заведениях очное обучение (за некоторыми исключениями) начнется с 29 сентября: "Не пройденные учебные часы будут восполнены в течение года за счет каникул. Для продолжения обучения в очной форме важно соблюдать личную гигиену, быть внимательными к себе и окружающим", - написал министр.

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