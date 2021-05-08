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Министр образования обнародовал число вакцинированных от COVID-19 учителей

Министр образования обнародовал число вакцинированных от COVID-19 учителей "На сегодняшний день около 57 тыс. учителей в стране вакцинированы как минимум первой дозой вакцины. Это означает, что 60-64% учителей по всей стране вакцинированы”.
Наука и образование
8 мая 2021 г. 16:48
Министр образования обнародовал число вакцинированных от COVID-19 учителей

"На сегодняшний день около 57 тыс. учителей в стране вакцинированы как минимум первой дозой вакцины. Это означает, что 60-64% учителей по всей стране вакцинированы”.

Как сообщает Report, об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, каждые двое из троих учителей старше 50 лет уже прошли вакцинацию: "В настоящее время процесс продолжается. 28 500 сотрудников старше 40 лет были вакцинированы. В настоящее время до 120 тысяч (53%) работников образования прошли вакцинацию".

"Серьезного и существенного ухудшения состояния здоровья среди вакцинированных не наблюдалось", - сказал министр.

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Версия на английском языке Number of vaccinated teachers in Azerbaijan announced
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vaksinasiya olunan müəllimlərin sayı açıqlanıb

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