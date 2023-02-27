Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе

"Участие педагогов в избирательном процессе носит периодический характер. На мой взгляд, нет нарушения закона в том, что они участвуют в этой работе, при сохранении их заработной платы такой, какая она была в этот период".

"Участие педагогов в избирательном процессе носит периодический характер. На мой взгляд, нет нарушения закона в том, что они участвуют в этой работе, при сохранении их заработной платы такой, какая она была в этот период".

Как сообщает Report, об этом на брифинге сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что участие в избирательном процессе лиц с высшим образованием только положительно сказывается на процессе:

"Я не вижу препятствий для вовлечения работников образования в избирательный процесс при их собственном желании, ввиду того, что у них есть организаторские способности. В целом же, за ними не закреплена эта работа".