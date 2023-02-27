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Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе

Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе "Участие педагогов в избирательном процессе носит периодический характер. На мой взгляд, нет нарушения закона в том, что они участвуют в этой работе, при сохранении их заработной платы такой, какая она была в этот период".
Наука и образование
27 февраля 2023 г. 16:29
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе

"Участие педагогов в избирательном процессе носит периодический характер. На мой взгляд, нет нарушения закона в том, что они участвуют в этой работе, при сохранении их заработной платы такой, какая она была в этот период".

Как сообщает Report, об этом на брифинге сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что участие в избирательном процессе лиц с высшим образованием только положительно сказывается на процессе:

"Я не вижу препятствий для вовлечения работников образования в избирательный процесс при их собственном желании, ввиду того, что у них есть организаторские способности. В целом же, за ними не закреплена эта работа".

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Версия на азербайджанском языке Təhsil naziri müəllimlərin seçki prosesində iştirakına münasibət bildirib

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