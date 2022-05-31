Министр образования об образовательном бизнесе в Азербайджане

Открытие новых частных средних и высших школ и их рентабельная работа в качестве бизнес проекта является направлением, ориентированным на капитал.

Открытие новых частных средних и высших школ и их рентабельная работа в качестве бизнес проекта является направлением, ориентированным на капитал.

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев на общественном обсуждении роли частного бизнеса в сфере образования.

По словам министра, данное направление требует инвестиций: "За короткое время открыть образовательное учреждение и заработать много денег невозможно. На мой взгляд, отсутствие рентабельности образовательного бизнеса в Азербайджане в краткосрочной перспективе является одной из самых серьезных проблем, связанных с аспектом предложения в бизнес-процессе".

Министр отметил, что ожидания родителей и их готовность платить также важны: "Ожидания от образовательного процесса основаны на конкретных результатах в общем образовании. Например, поступление в вуз".