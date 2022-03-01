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Министр образования: Некоторые учителя занимаются в школе не прямыми обязанностями

Министр образования: Некоторые учителя занимаются в школе не прямыми обязанностями "Порою учителя занимаются в школе административной деятельностью, а не деятельностью, которая непосредственно служит обучению ребенка. Это было выявлено в ходе мониторингов".
Наука и образование
1 марта 2022 г. 16:05
Министр образования: Некоторые учителя занимаются в школе не прямыми обязанностями

"Порою учителя занимаются в школе административной деятельностью, а не деятельностью, которая непосредственно служит обучению ребенка. Это было выявлено в ходе мониторингов".

Как сообщает Report, об этом заявил на брифинге министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, некоторые учителя нуждаются в тренинге по правильному распределению рабочего времени в школе и управлению внеклассными мероприятиями: "Чтобы они могли заниматься административными делами во внеурочное время и эффективно использовать время, отведенное для уроков".

Начальник отдела организации и управления общим образованием министерства Эльнур Алиев в свою очередь отметил, что в школах проводится мониторинг нагрузки учителей: "Установлено, что учителя выполняют рутинную работу, которая не идет на пользу учебному процессу. Результаты будут рассмотрены, и в будущем можно будет уменьшить эту нагрузку".

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Версия на азербайджанском языке Təhsil naziri: "Bəzi müəllimlər məktəbdə başqa işlərlə məşğul olurlar"

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