Министр образования назначил еще одного советника

Таким образом, у министра образования уже два советника

Министр образования Эмин Амруллаев подписал приказ о назначении еще одного советника.

Как сообщает Report, приказом министра на эту должность назначен Рустам Агаев.

Таким образом, у министра образования уже два советника. Ранее советником была назначена Симузар Фейзуллаева.

Р.Агаев в 2003 году окончил Санкт-Петербургскую Государственную педиатрическую медицинскую академию. Имеет научную степень доктора медицинских наук. В 2017-2019 годах работал заместителем директора Центра поддержки обучения Управления образования города Баку, а в 2019-2020 годах - советником министра труда и социальной защиты населения.