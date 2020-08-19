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Министр образования назначил еще одного советника 

Министр образования назначил еще одного советника  Таким образом, у министра образования уже два советника
Наука и образование
19 августа 2020 г. 15:58
Министр образования назначил еще одного советника 

Министр образования Эмин Амруллаев подписал приказ о назначении еще одного советника.

Как сообщает Report, приказом министра на эту должность назначен Рустам Агаев.

Таким образом, у министра образования уже два советника. Ранее советником была назначена Симузар Фейзуллаева. 

Р.Агаев в 2003 году окончил Санкт-Петербургскую Государственную педиатрическую медицинскую академию. Имеет научную степень доктора медицинских наук. В 2017-2019 годах работал заместителем директора Центра поддержки обучения Управления образования города Баку, а в 2019-2020 годах - советником министра труда и социальной защиты населения.

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