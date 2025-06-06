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Министр образования Нахчывана встретился с представителями лицея имени Зарифы Алиевой в Ирпени

Министр образования Нахчывана встретился с представителями лицея имени Зарифы Алиевой в Ирпени Министр образования Нахчыванской Автономной Республики Эльхан Наджафов провел встречу с делегацией Гуманитарного лицея иностранных языков имени академика Зарифы Алиевой в рамках их визита в Нахчыван.
Наука и образование
6 июня 2025 г. 22:18
Министр образования Нахчывана встретился с представителями лицея имени Зарифы Алиевой в Ирпени

Министр образования Нахчыванской Автономной Республики Эльхан Наджафов провел встречу с делегацией Гуманитарного лицея иностранных языков имени академика Зарифы Алиевой в рамках их визита в Нахчыван.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, глава ведомства отметил значение дружеских связей между Азербайджаном и Украиной, подчеркнув, что сам лицей является символом этой дружбы.

Директор учебного заведения Валентина Антоненко поблагодарила за теплый прием и рассказала о деятельности лицея. Она напомнила, что здание учреждения, пострадавшее во время боевых действий, было восстановлено при поддержке Азербайджана, и выразила благодарность президенту Ильхаму Алиеву за оказанную помощь.

В завершение встречи гостям были вручены памятные подарки от Министерства образования.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanın təhsil naziri Ukraynanın Zərifə Əliyeva adına İrpen Xarici Dillər Liseyinin əməkdaşları ilə görüşüb

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