Министр образования Нахчывана встретился с представителями лицея имени Зарифы Алиевой в Ирпени

Министр образования Нахчыванской Автономной Республики Эльхан Наджафов провел встречу с делегацией Гуманитарного лицея иностранных языков имени академика Зарифы Алиевой в рамках их визита в Нахчыван.

Министр образования Нахчыванской Автономной Республики Эльхан Наджафов провел встречу с делегацией Гуманитарного лицея иностранных языков имени академика Зарифы Алиевой в рамках их визита в Нахчыван.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, глава ведомства отметил значение дружеских связей между Азербайджаном и Украиной, подчеркнув, что сам лицей является символом этой дружбы.

Директор учебного заведения Валентина Антоненко поблагодарила за теплый прием и рассказала о деятельности лицея. Она напомнила, что здание учреждения, пострадавшее во время боевых действий, было восстановлено при поддержке Азербайджана, и выразила благодарность президенту Ильхаму Алиеву за оказанную помощь.

В завершение встречи гостям были вручены памятные подарки от Министерства образования.