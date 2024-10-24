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Министр образования: Мы намерены увеличить план приема в вузы в ближайшие годы

Министр образования: Мы намерены увеличить план приема в вузы в ближайшие годы 13:46
Наука и образование
24 октября 2024 г. 14:07
Министр образования: Мы намерены увеличить план приема в вузы в ближайшие годы

Министерство науки и образования Азербайджана намерено увеличить план приема в вузы в ближайшие годы.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр Эмин Амруллаев.

"Сегодня число лиц, получающих высшее образование, в два раза превышает показатель двадцатилетней давности. К 2026 году мы нацелены на план приема в 75 тыс. человек. Я уверен, что с учетом открытия в этом году Карабахского и Турецко-Азербайджанского университетов эта цифра будет еще больше", - сказал министр.

Он подчеркнул, что министерство выступает за увеличение плана приема в вузы в регионах страны.

"Мы стремимся к тому, чтобы высшие учебные заведения в регионах соответствовали формату университета и в них могли обучаться более 1 тыс. студентов", - добавил Амруллаев.

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: Növbəti illərdə qəbul planını daha da artırmaq istəyirik

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