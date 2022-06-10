Министр образования: Мы готовы перейти с бумажных на компьютерные экзамены

"Можно перейти с бумажных экзаменов на компьютерные. Думаю, мы готовы к этому".
Как сообщает Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев сказал, выступая на презентации 12 номера журнала "Абитуриент".
Министр отметил, что в школах с каждым днем растет количество компьютеров: "Также возможно использование опыта оценивания PİSA на выпускных и приемных экзаменах.
Содержание предмета физики очень устарело. Смена содержания не проблема для нас, однако как это воспримет общество?! То есть важны просветительские работы".