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Министр образования: Мы готовы перейти с бумажных на компьютерные экзамены

Министр образования: Мы готовы перейти с бумажных на компьютерные экзамены "Можно перейти с бумажных экзаменов на компьютерные. Думаю, мы готовы к этому".
Наука и образование
10 июня 2022 г. 12:17
Министр образования: Мы готовы перейти с бумажных на компьютерные экзамены

"Можно перейти с бумажных экзаменов на компьютерные. Думаю, мы готовы к этому".

Как сообщает Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев сказал, выступая на презентации 12 номера журнала "Абитуриент".

Министр отметил, что в школах с каждым днем растет количество компьютеров: "Также возможно использование опыта оценивания PİSA на выпускных и приемных экзаменах.

Содержание предмета физики очень устарело. Смена содержания не проблема для нас, однако как это воспримет общество?! То есть важны просветительские работы".

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Версия на английском языке Education minister says 'ready' to shift from paper to computer exams
Версия на азербайджанском языке Təhsil naziri: "Kağız imtahanlardan kompüter imtahanlarına keçməyə hazırıq"

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