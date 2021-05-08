Министр образования: Летом проведение сертификации не планируется

"Собеседование по приему на работу директоров планируется проводить с мая по сентябрь".

"Собеседование по приему на работу директоров планируется проводить с мая по сентябрь".

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, завершить процесс планируется к новому учебному году.

Министр отметил, что проведение сертификации в летние месяцы не планируется: "Мы надеемся, что в течение этого года пройдет сертификация по какой-то группе. Это может быть возможно до конца года, то есть осенью. В связи с пандемией мы не можем провести эту работу в ближайшие месяцы. Сертификация послужит улучшению качества профессиональной подготовки учителей в Азербайджане. Также планируется проведение испытательных экзаменов".