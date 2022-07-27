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Министр образования коснулся влияния роста случаев заражения COVID-19 на новый учебный год

Министр образования коснулся влияния роста случаев заражения COVID-19 на новый учебный год Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев разъяснил влияние увеличения числа случаев заражения коронавирусом в Азербайджане на новый учебный год.
Наука и образование
27 июля 2022 г. 12:53
Министр образования коснулся влияния роста случаев заражения COVID-19 на новый учебный год

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев разъяснил влияние увеличения числа случаев заражения коронавирусом в Азербайджане на новый учебный год.

Как сообщает Report, он напомнил, что в 2021-2022 учебном году занятия в школах не прекращались.

"Аналогичная модель может быть применена в новом учебном году, если увеличится число случаев заражения коронавирусом. Естественно, что в этом вопросе Министерство образования предпринимает шаги в соответствии с решениями Оперативного штаба при Кабинете министров и соответствующих государственных структур. Сегодняшние цифры роста ниже по сравнению с предыдущими периодами. Считаю маловероятным, что рост числа заражений в осенний сезон приведет к закрытию школ. Возможно, некоторые классы могут перейти на дистанционное обучение. Это будет зависеть от показателей”, - подчеркнул министр.

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