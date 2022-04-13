Министр образования об инцидентах в школах

Министр образования Азербайджана прокомментировал инциденты, зарегистрированные в последнее время в школах.

Министр образования Азербайджана прокомментировал инциденты, зарегистрированные в последнее время в школах.

Как сообщает Report, Эмин Амруллаев напомнил журналистам, что в школах, где обучаются 1 млн 600 тыс. учеников, наверное, каждый день будут происходить какие-то инциденты.

«Мы можем говорить только об их предотвращении. Естественно, такие случаи не воспринимаются однозначно. Если в каком-то инциденте прослеживается преступление, то этим занимаются правоохранительные органы. Что касается вопроса воспитания и поведения учащихся в школах, то в связи с этим необходимо проведение регулярной работы со стороны руководства общеобразовательных учреждений. К сожалению, в системе, охватывающей 1 млн 600 тыс. учащихся, 200 тыс. педагогов, более 3 млн родителей, мы будем наблюдать конфликт между двумя людьми каждый день», - добавил министр.