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Министр образования и науки Украины посетит Азербайджан

Министр образования и науки Украины посетит Азербайджан Делегация во главе с министром образования и науки Украины Сергеем Шкарлетом посетит Азербайджан.
Наука и образование
13 августа 2021 г. 15:34
Министр образования и науки Украины посетит Азербайджан
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Делегация во главе с министром образования и науки Украины Сергеем Шкарлетом посетит Азербайджан.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report со ссылкой на Министерство образования и науки Украины, визит ожидается в конце октября - начале ноября текущего года.

В ходе визита планируется обсудить ряд вопросов в области науки и образования между двумя странами.

Отметим, что С.Шкарлет - министр образования и науки Украины с декабря 2020 года. В интервью "Report" министр отметил, что соглашение о сотрудничестве между Министерствами образования Украины и Азербайджана, подписанное еще в 1997 году, утратило свою силу в 2007 году, а соглашение о научно-техническом сотрудничестве между двумя странами вступило в силу в 2005 году.

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Версия на английском языке Ukrainian Minister of Education and Science to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın təhsil və elm naziri Azərbaycana səfər edəcək

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