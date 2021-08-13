Министр образования и науки Украины посетит Азербайджан

Делегация во главе с министром образования и науки Украины Сергеем Шкарлетом посетит Азербайджан.

Делегация во главе с министром образования и науки Украины Сергеем Шкарлетом посетит Азербайджан.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report со ссылкой на Министерство образования и науки Украины, визит ожидается в конце октября - начале ноября текущего года.

В ходе визита планируется обсудить ряд вопросов в области науки и образования между двумя странами.

Отметим, что С.Шкарлет - министр образования и науки Украины с декабря 2020 года. В интервью "Report" министр отметил, что соглашение о сотрудничестве между Министерствами образования Украины и Азербайджана, подписанное еще в 1997 году, утратило свою силу в 2007 году, а соглашение о научно-техническом сотрудничестве между двумя странами вступило в силу в 2005 году.