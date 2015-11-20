​Министр образования и науки РФ: Сегодня в России азербайджанский язык изучают 12 тысяч детей в 100 школах

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ "Перед Азербайджаном и Россией стоят схожие задачи в сфере образования".

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования и науки Дмитрий Ливанов на церемонии подписания меморандума о создании Ассоциации вузов России и Азербайджана в пятницу в Баку.

"Мы исходим из того, что на современном этапе Азербайджан и Россия являются стратегическими партнерами не только в области внешней политики, но и в сферах образования и науки. Перед нами стоят схожие задачи в сфере образования", - заявил Д.Ливанов, добавив, что России и Азербайджану в первую очередь необходимо повышение качества выпускаемых специалистов.

Он отметил, что сегодня в российских вузах обучаются 14 тысяч студентов из Азербайджана, 2,5 тысяч за счет финансов, выделяемых из государственного бюджета РФ. "Наряду с этим правительство России выделяет стипендии азербайджанским студентам", - добавил министр.

Министр подчеркнул, что основные инструменты сотрудничества – совместные образовательные программы, как по традиционным моделям, так и новые формы подготовки, стажировки. "Очень важно, чтобы вузы вовлекались в совместные исследования", - отметил он.

"Безусловно, другое важнейшее направление сотрудничества – это развитие изучения русского и азербайджанского языка", - сказал Д.Ливанов.

Он поблагодарил азербайджанскую сторону за то, что на сегодняшний день оказывается высокая поддержка русского языка в республике.

Говоря об обучении азербайджанскому языку в России, глава ведомства указал, что сегодня в РФ азербайджанский язык изучают 12 тысяч детей в 100 школах.

Министр также указал на необходимость реализации международных волонтерских программ, которые поспособствуют взаимопроникновению наших культур.

"Министерство образования РФ обеспечит твердую поддержку инициатив, которые будут выдвинуты в рамках сотрудничества в сфере образования", - подытожил Д.Ливанов.