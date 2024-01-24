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Министр образования и науки Грузии прибыл в Азербайджан

Министр образования и науки Грузии прибыл в Азербайджан Делегация во главе с министром образования и науки Грузии Георгием Амилахвари 24 января прибыла в Азербайджан.
Наука и образование
24 января 2024 г. 11:31
Министр образования и науки Грузии прибыл в Азербайджан

Делегация во главе с министром образования и науки Грузии Георгием Амилахвари 24 января прибыла в Азербайджан.

Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках визита Амилахвари встретится со своим азербайджанским коллегой Эмином Амруллаевым и другими официальными лицами, а также с представителями научных и академических кругов Азербайджана.

На встречах будут обсуждены перспективы дальнейшего развития связей между Азербайджаном и Грузией в сфере науки и образования, рассмотрены вопросы осуществления программ обмена преподавателями и студентами, проведения совместных научных исследований, а также другие направления двустороннего сотрудничества.

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Версия на английском языке Georgian minister of science and education arrives in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın elm və təhsil naziri Azərbaycana səfərə gəlib

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