Министр образования и науки Грузии прибыл в Азербайджан

Делегация во главе с министром образования и науки Грузии Георгием Амилахвари 24 января прибыла в Азербайджан.

Делегация во главе с министром образования и науки Грузии Георгием Амилахвари 24 января прибыла в Азербайджан.

Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках визита Амилахвари встретится со своим азербайджанским коллегой Эмином Амруллаевым и другими официальными лицами, а также с представителями научных и академических кругов Азербайджана.

На встречах будут обсуждены перспективы дальнейшего развития связей между Азербайджаном и Грузией в сфере науки и образования, рассмотрены вопросы осуществления программ обмена преподавателями и студентами, проведения совместных научных исследований, а также другие направления двустороннего сотрудничества.