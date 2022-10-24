Министр образования и науки Грузии посетил БГУ

Находящийся с визитом в Азербайджане министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели посетил Бакинский государственный университет (БГУ).

Находящийся с визитом в Азербайджане министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели посетил Бакинский государственный университет (БГУ).

Как сообщает Report, Михаил Чхенкели провел встречу со студентами и преподавательским составом БГУ.

В ходе нее ректор БГУ Эльчин Бабаев отметил, что Азербайджан и Грузия, будучи дружественными странами, заинтересованы в развитии cотрудничества в сфере образования и науки: "Данное сотрудничество может стать очень выгодным и для нас, и для грузинских коллег".

Министр образования Грузии в свою очередь отметил, что в планах двух стран - реализация исследовательских проектов. "Данное сотрудничество очень важно для нас. Мы хотим улучшить преподавание азербайджанского языка в Тбилисском государственном университете. Также договорились, что в следующем году в Тбилисском государственном университете будет открыта библиотека и аудитория имени Гейдара Алиева в связи с его 100-летием. Также к этой дате планируем приурочить проведение научной конференции, посвященной Гейдару Алиеву и его достижениям".