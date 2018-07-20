Министр образования: Ежегодно система образования обновляется на 3-5%

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Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ "В Азербайджане с каждым днем растет число молодежи, желающей прийти в профессию учителя".

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, в этом году более 50 тыс. кандидатов прошли регистрацию, чтобы работать учителями: "В экзамене участвовали более 46 тыс. человек. В результате принятых в данной сфере нормативно-правовых актов, а также прозрачно проведенного процесса интерес и вера людей к данной сфере растет".

Министр отметил, что ежегодно система образования обновляется на 3-5%: "С первого взгляда эта цифра может показаться небольшой. Однако я уверен, что уверенные в своих знаниях и умениях, показавшие высокие результаты на конкурсах учителя принесут в школы свежее дыхание и положат основу новых достижений".