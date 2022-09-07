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Министр образования: Единую форму одежды считаем целесообразной

Министр образования: Единую форму одежды считаем целесообразной "Возникла определенная напряженность из-за новых школьных форм. Порой это связано с неосведомленностью, порой с тем, что родители обращаются не по адресу".
Наука и образование
7 сентября 2022 г. 14:38
Министр образования: Единую форму одежды считаем целесообразной

"Возникла определенная напряженность из-за новых школьных форм. Порой это связано с неосведомленностью, порой с тем, что родители обращаются не по адресу".

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил журналистам.

По его словам, министерство – не та структура, которая занимается пошивом или продажей школьной формы: "Мы только контролируем, чтобы эта форма была в образцовом порядке. Также нет принуждения в вопросе ношения школьной формы. Это должно быть решением школьного коллектива и учебного заведения. В целом, мы считаем целесообразной единую форму одежды. Но если кто-то столкнется с фактом принуждения к ношению школьной формы, следует обращаться в Управление образования города Баку или региональные управления образования. В этом случае обращение может быть рассмотрено и приняты меры".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Məktəbli formaları ilə bağlı gərginlik var"

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