Министр образования: Единую форму одежды считаем целесообразной

"Возникла определенная напряженность из-за новых школьных форм. Порой это связано с неосведомленностью, порой с тем, что родители обращаются не по адресу".

"Возникла определенная напряженность из-за новых школьных форм. Порой это связано с неосведомленностью, порой с тем, что родители обращаются не по адресу".

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил журналистам.

По его словам, министерство – не та структура, которая занимается пошивом или продажей школьной формы: "Мы только контролируем, чтобы эта форма была в образцовом порядке. Также нет принуждения в вопросе ношения школьной формы. Это должно быть решением школьного коллектива и учебного заведения. В целом, мы считаем целесообразной единую форму одежды. Но если кто-то столкнется с фактом принуждения к ношению школьной формы, следует обращаться в Управление образования города Баку или региональные управления образования. В этом случае обращение может быть рассмотрено и приняты меры".