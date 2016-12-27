Министр образования Азербайджана: Было необходимо изменить правила проведения выпускных экзаменов

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "Сегодня вступительные экзамены проводятся на таком уровне, что победители получают много преимуществ. Во многих странах проводят централизованные экзамены, то есть вступительных экзаменов нет".

Как сообщает Report, об этом в интервью Təhsil.TV заявил министр образования Микаил Джаббаров.

По его словам, сегодня в стране ежегодно увеличивается число желающих получить высшее образование: "Грамотные люди имеют больше шансов занять привлекательные должности. Если в стране действует система оценки знаний, необходимость централизации вступительных экзаменов очень низкая. В той стране, где предпочитают диплом знаниям, проводятся централизованные вступительные экзамены".

Микаил Джаббаров затронул проблемы в системе образования и во внутренней оценке университетов. Он отметил, что причина применения единых экзаменов в Азербайджане не связана с качеством образования: "Это связано с проблемой коррупции при вступительных экзаменах. Для устранения проблемы было предложено проведение единых экзаменов".

М.Джаббаров добавил, процесс приема учителей на работу аналогичен приему студентов в вузы: "Мы вовремя пресекаем попытки нарушений при переквалификации. В системе образования соседних стран наблюдается аналогичная проблема".