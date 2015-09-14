​Министр образования: Борьба с коррупцией в сфере образования ведется в двух направлениях

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ "Борьба с коррупцией в сфере образования ведется в двух направлениях".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам отметил министр образования Микаил Джаббаров.

По его словам, первое направление связано с борьбой с индивидуальными случаями: "Она ведется как на основе обращений граждан, так и с помощью соответствующих спецотделов министерства. За последний учебный год нами наказаны некоторые работники сферы образования.

В настоящее время в Генпрокуратуре расследуется уголовное дело в отношении двух бывших директоров школ.

Второе направление борьбы с коррупцией - системные мероприятия. Здесь нами предусмотрено применение таких механизмов, при которых связь между гражданами и чиновниками либо сокращается до минимума, либо полностью исключается".

М.Джаббаров добавил, что с помощью впервые внедренной в Баку системы электронного зачисления в l классы десятки тысяч граждан получили возможность самостоятельно выбрать школу для своих детей. Министр отметил, что новшества в процедуре приема на работу педагогов и директоров школ положительно сказываются на борьбе со взяточничеством.

Министр призвал граждан также проявлять активность в борьбе со взяточничеством.