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Министр образования: Более 90 тыс. учителей получили третью дозу прививки

Министр образования: Более 90 тыс. учителей получили третью дозу прививки 13:41
Наука и образование
2 декабря 2021 г. 13:59
Министр образования: Более 90 тыс. учителей получили третью дозу прививки
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"Более 90 тысяч членов педагогического коллектива образовательных учреждений, действующих в Азербайджане, получили третью дозу вакцины от коронавируса".

Как передает Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев заявил журналистам.

Он отметил, что сегодня традиционное обучение обеспечивается благодаря массовой вакцинации населения: "Полтора года назад, когда число заражений в стране превышало 5 тысяч в день, мы сталкивались с проблемами. Но в нынешней ситуации мы продолжаем традиционное обучение в школах и высших учебных заведениях".

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Версия на азербайджанском языке Təhsil naziri: "Müəllimlərin 90 mindən çoxu üçüncü doza peyvəndi vurdurub"

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