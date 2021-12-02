Министр образования: Более 90 тыс. учителей получили третью дозу прививки

13:41

"Более 90 тысяч членов педагогического коллектива образовательных учреждений, действующих в Азербайджане, получили третью дозу вакцины от коронавируса".

Как передает Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев заявил журналистам.

Он отметил, что сегодня традиционное обучение обеспечивается благодаря массовой вакцинации населения: "Полтора года назад, когда число заражений в стране превышало 5 тысяч в день, мы сталкивались с проблемами. Но в нынешней ситуации мы продолжаем традиционное обучение в школах и высших учебных заведениях".