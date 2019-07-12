Министр образования Азербайджана высказался о росте зарплат учителей

“Повышение зарплаты учителей даст толчок развитию образования в стане, повышению его качества, а также вдохновит учителей работать с большим рвением”.

Как сообщает Report, об этом сказал министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что мероприятия по стимулированию деятельности работников образования, усилению соцзащиты обрели продолжительный характер. Согласно распоряжению президента страны от 18 июня 2019 года, должностная зарплата учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях, знания и умения которых прошли диагностическую оценку, с 1 сентября этого года в среднем вырастет на 20% и превысит 600 манатов.

Дж.Байрамов добавил, что это охватит в целом 160 тыс. учителей, включая профучилища.

Министр подчеркнул, что в последние годы с целью перестройки системы профобразования, обеспечения в данной сфере мобильного управления были созданы 24 специализированных центров профобразования, приступили к диагностической оценке инженерно-педагогического состава и повышению зарплат, их недельная учебная нагрузка выросла в 1,5 раза, должностной оклад в среднем - в 2 раза.