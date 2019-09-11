Министр образования Азербайджана предупредил руководство ряда школ

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"Организация полного среднего образования на высоком уровне является одним из основных наших приоритетов. Но в ходе проведенных исследований мы видим иную картину".

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на республиканской конференции работников образования.

Министр отметил, что есть школы, которые не могут организовать образовательный процесс на высоком уровне: "В некоторых школах уверены, что выпускники могут подготовиться к выпускным и приемным экзаменам самостоятельно за счет дополнительной подготовки. Уже пришло время для коренных перемен и устоявшегося подхода в этом вопросе. Потому что сегодня за счет поправок в законодательстве за последние несколько лет значительно увеличилось количество возможностей у руководителей местных органов управления образования и у директоров школ".

Д.Байрамов сказал, что сегодня за счет интересов учащихся есть возможности создания классов с определенным уклоном.