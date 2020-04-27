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Министр образования Азербайджана о восстановлении репетиторства

Министр образования Азербайджана о восстановлении репетиторства

В соответствии с решением относительно деятельности репетиторов, с этой недели им разрешат деятельность, но при условии соблюдения правил санитарной безопасности. 

Как сообщает Report, об этом выступая на брифинге в Оперативном штабе при Кабинете министров заявил министр образования Джейхун Байрамов

По его словам, в связи с этим соответствующими структурами подготавливаются представления, которые будут обнародованы в ближайшие дни. 

В свою очередь, замминистра Махаббат Велиева порекомендовала отдавать предпочтение онлайн обучению: "Уверена, что педагоги будут отдавать предпочтение онлайн урокам". 

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