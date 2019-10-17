Министр образования: Некоторые директоры допускают халатность

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"Количество нерешаемых или затягивающихся вопросов в связи с переводом учащихся в электронной форме составляет до 2% от общего числа обращений".

Как передает Report, об этом министр образования Джейхун Байрамов сказал 17 октября на пресс-конференции в штабе партии "Ени Азербайджан".

По его словам, в связи с тем, что процесс новый, среди 2% имеются субъективные и объективные причины: "Например, случаи задержек происходят из-за халатности директора. Директор, не взяв дело под контроль, поручил это дело техническому работнику, работник неверно понял свои обязанности, и произошли задержки. Им сделали предупреждение, вопрос разрешился".

Министр отметил, что в электронной системе проведен ряд усовершенствований: "Поскольку система электронная, здесь не может идти речи о вмешательстве человеческого фактора. Когда процесс был запущен в первый раз, через неделю в министерство поступило много обращений. К зданию Управления образования города Баку приходили люди и говорили, что процесс перевода задерживается, интересовались причинами. Если бы не было электронной системы, мы не смогли бы узнать и про их недовольство в связи с этим".

Дж.Байрамов добавил, что когда процесс осуществлялся в письменной форме, о возникающем недовольстве становилось известно только благодаря поступающим в Министерство образования жалобам граждан: "Порой столкнувшиеся с проблемами и вовсе не обращались с жалобами. Поэтому у нас даже не было информации о реальном положении вещей. После электронизации мы смогли узнать о проблемах граждан, и вместе обсуждать пути решения".