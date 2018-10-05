Министр образования: Азербайджанский учитель стремится стать истинным знатоком своей профессии

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Министр образования Джейхун Байрамов поздравил работников образовательной сферы с 5 октября – Всемирным днем учителя.

Как сообщили Report в министерстве образования, в поздравлении говорится, что учителя - носители почетной миссии народа, на протяжении веков создавали основу для прогресса, развития, национального благосостояния, определяли будущую дорогу.

"Слово учитель, как символ совершенства, достоинства, целостности, всегда выражало нравственные качества, и растущие в свете этих качеств поколения всегда старались походить на своих достойных учителей.

В этом году ЮНЕСКО проводит Всемирный день учителя под девизом "Обеспечение образовательных прав требует подготовленного учителя". Утвержденная президентом Ильхамом Алиевым 24 октября 2013 года и отмечающая в этом году 5-летие "Государственная стратегия по развитию образования в Азербайджанской Республике" придала особенное значение фактору учителя, усовершенствованию подготовки учителей и повышению общественного авторитета профессии учителя. Сегодня азербайджанский учитель, чувствуя, как его ценят, стремится стать истинным знатоком своей профессии. За счет этого в последние годы в стране более подготовленные, более талантливые люди пришли в эту профессию, и это мобилизует нас и подвигает на то, чтобы расширить границы этой цели, еще больше повысить внимание к развитию архитекторов будущего – учителей.

Дорогие учителя, от души поздравляю каждого из вас с этой знаменательной датой, желаю успехов в деятельности.

С профессиональным праздником вас!"