Министр образования Азербайджана прояснил, почему учебный год начнется 22 сентября

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев прояснил, почему новый учебный год начнется 22 сентября.

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев прояснил, почему новый учебный год начнется 22 сентября.

Как сообщает Report, министр связал это с ростом числа случаев заражения COVID-19.

По словам Э.Амруллаева, принято наиболее оптимальное решение: "Мы считаем, что к этому времени большая часть населения вакцинируется, что будет способствовать снижению числа заражений. Организация процесса непрерывного обучения более значима, чем вопрос открытия и закрытия школ".

Министр отметил, что пропущенные учебные дни можно будет возместить за счет ноябрьских каникул.