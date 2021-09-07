Министр образования Азербайджана прояснил, почему учебный год начнется 22 сентября

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев прояснил, почему новый учебный год начнется 22 сентября.
Как сообщает Report, министр связал это с ростом числа случаев заражения COVID-19.
По словам Э.Амруллаева, принято наиболее оптимальное решение: "Мы считаем, что к этому времени большая часть населения вакцинируется, что будет способствовать снижению числа заражений. Организация процесса непрерывного обучения более значима, чем вопрос открытия и закрытия школ".
Министр отметил, что пропущенные учебные дни можно будет возместить за счет ноябрьских каникул.